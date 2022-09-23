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    Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопросы о возможной смене главного тренера.

    – Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять Йозеф Циннбауэр.

    У нас был короткий отрезок, когда провели три матча за восемь дней. Где практически не было возможности вести полноценный тренировочный процесс.

    Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице.

    – То есть Циннбауэр остается главным тренером?

    – На ближайшие матчи остается.

    – На ближайшие матчи?

    – Так устроена индустрия. Потому что если результатов не будет, надо будет принимать решение.

    – Почему вы не отстаиваете наших тренеров? Почему в «Локомотиве» не работает российский специалист?

    – С юридической точки зрения наши тренеры защищены точно так же, как зарубежные. «Локомотив» не отвечает глобально за подготовку тренеров, за это отвечает Российский футбольный союз и академия тренерского мастерства.

    Внутри нашей системы много российских тренеров, мы видим их потенциал. В РПЛ из 16 команд 12 возглавляют российские специалисты, поэтому я не вижу, что сегодня российские тренеры ограничены в своих возможностях для роста.

    – Чем тот же Циннбауэр сильнее и перспективнее Черевченко, Евсеева, которые имеют большой опыт самостоятельной работы?

    – Практически то же самое говорили про Марко Николича, когда он приходил в «Локомотив», не был никому известен, хотя имел большой опыт работы. Он добился результатов с «Локомотивом», вошел в историю.

    – Почему бы не попробовать молодого перспективного российского тренера?

    – Когда пришел Гисдоль, была программа, которую предложил Рангник. Мы по ней жили. Когда произошел форс‑мажор и Гисдоль уехал из‑за возникшей ситуации, был объективный цейтнот для принятия решения.

    Я очень надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию, выйти из кризиса, потому что предпосылки по качеству игроков и условиям у нас есть. Если нет, руководство клуба всегда должно иметь варианты на все случаи жизни.

    Я поддерживаю российских тренеров. Но когда мы обсуждаем лимит, говорим, что должна быть конкуренция. Мы не смотрим на паспорт. И тренеров мы тоже по паспорту не оцениваем.

    – Чем в данном смысле тренеры отличаются от футболистов? Почему мы не защищаем российских тренеров и не вводим квалификационный показатель для тренера‑иностранца?

    – По Рангнику шли тяжелые переговоры, тогда было сложно пригласить тренера с именем в Россию. Сейчас это стало гораздо сложнее. Теперь многие берут тренера и рассчитывают на его рост вместе с командой.

    Циннбауэр – опытный тренер, он представил свое видение, когда мы его назначали. Объективно говоря, у нас есть проблемы во всех компонентах игры. Надеюсь, у него получится выправить ситуацию.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице лиги.
    • Отрыв от зоны стыков – 1 балл.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ketethert 42 минуты назад

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      Рейтинг: +19867

      derrik2000 1 час назад

      Как будто выступление козлов из госдурки, объясняющих повышение пенсионного возраста и невозможность резко поднять МРОТ, послушал.
      Сразу видно - ЭЛИТА!
      ))))))))))))

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      Рейтинг: +683

      Красногвардейчик 1 час назад

      С таким директором, у Локо нет будущего.....мне кажется поставь туда сейчас Юрана.....попрут!!!! и довольно с хорошей игрой

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