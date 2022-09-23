Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопросы о возможной смене главного тренера.

– Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять Йозеф Циннбауэр.

У нас был короткий отрезок, когда провели три матча за восемь дней. Где практически не было возможности вести полноценный тренировочный процесс.

Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице.

– То есть Циннбауэр остается главным тренером?

– На ближайшие матчи остается.

– На ближайшие матчи?

– Так устроена индустрия. Потому что если результатов не будет, надо будет принимать решение.

– Почему вы не отстаиваете наших тренеров? Почему в «Локомотиве» не работает российский специалист?

– С юридической точки зрения наши тренеры защищены точно так же, как зарубежные. «Локомотив» не отвечает глобально за подготовку тренеров, за это отвечает Российский футбольный союз и академия тренерского мастерства.

Внутри нашей системы много российских тренеров, мы видим их потенциал. В РПЛ из 16 команд 12 возглавляют российские специалисты, поэтому я не вижу, что сегодня российские тренеры ограничены в своих возможностях для роста.

– Чем тот же Циннбауэр сильнее и перспективнее Черевченко, Евсеева, которые имеют большой опыт самостоятельной работы?

– Практически то же самое говорили про Марко Николича, когда он приходил в «Локомотив», не был никому известен, хотя имел большой опыт работы. Он добился результатов с «Локомотивом», вошел в историю.

– Почему бы не попробовать молодого перспективного российского тренера?

– Когда пришел Гисдоль, была программа, которую предложил Рангник. Мы по ней жили. Когда произошел форс‑мажор и Гисдоль уехал из‑за возникшей ситуации, был объективный цейтнот для принятия решения.

Я очень надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию, выйти из кризиса, потому что предпосылки по качеству игроков и условиям у нас есть. Если нет, руководство клуба всегда должно иметь варианты на все случаи жизни.

Я поддерживаю российских тренеров. Но когда мы обсуждаем лимит, говорим, что должна быть конкуренция. Мы не смотрим на паспорт. И тренеров мы тоже по паспорту не оцениваем.

– Чем в данном смысле тренеры отличаются от футболистов? Почему мы не защищаем российских тренеров и не вводим квалификационный показатель для тренера‑иностранца?

– По Рангнику шли тяжелые переговоры, тогда было сложно пригласить тренера с именем в Россию. Сейчас это стало гораздо сложнее. Теперь многие берут тренера и рассчитывают на его рост вместе с командой.

Циннбауэр – опытный тренер, он представил свое видение, когда мы его назначали. Объективно говоря, у нас есть проблемы во всех компонентах игры. Надеюсь, у него получится выправить ситуацию.