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  • Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера

Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера

23 сентября 2022, 00:36
11

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопросы о возможной смене главного тренера.

– Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять Йозеф Циннбауэр.

У нас был короткий отрезок, когда провели три матча за восемь дней. Где практически не было возможности вести полноценный тренировочный процесс.

Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице.

– То есть Циннбауэр остается главным тренером?

– На ближайшие матчи остается.

– На ближайшие матчи?

– Так устроена индустрия. Потому что если результатов не будет, надо будет принимать решение.

– Почему вы не отстаиваете наших тренеров? Почему в «Локомотиве» не работает российский специалист?

– С юридической точки зрения наши тренеры защищены точно так же, как зарубежные. «Локомотив» не отвечает глобально за подготовку тренеров, за это отвечает Российский футбольный союз и академия тренерского мастерства.

Внутри нашей системы много российских тренеров, мы видим их потенциал. В РПЛ из 16 команд 12 возглавляют российские специалисты, поэтому я не вижу, что сегодня российские тренеры ограничены в своих возможностях для роста.

– Чем тот же Циннбауэр сильнее и перспективнее Черевченко, Евсеева, которые имеют большой опыт самостоятельной работы?

– Практически то же самое говорили про Марко Николича, когда он приходил в «Локомотив», не был никому известен, хотя имел большой опыт работы. Он добился результатов с «Локомотивом», вошел в историю.

– Почему бы не попробовать молодого перспективного российского тренера?

– Когда пришел Гисдоль, была программа, которую предложил Рангник. Мы по ней жили. Когда произошел форс‑мажор и Гисдоль уехал из‑за возникшей ситуации, был объективный цейтнот для принятия решения.

Я очень надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию, выйти из кризиса, потому что предпосылки по качеству игроков и условиям у нас есть. Если нет, руководство клуба всегда должно иметь варианты на все случаи жизни.

Я поддерживаю российских тренеров. Но когда мы обсуждаем лимит, говорим, что должна быть конкуренция. Мы не смотрим на паспорт. И тренеров мы тоже по паспорту не оцениваем.

– Чем в данном смысле тренеры отличаются от футболистов? Почему мы не защищаем российских тренеров и не вводим квалификационный показатель для тренера‑иностранца?

– По Рангнику шли тяжелые переговоры, тогда было сложно пригласить тренера с именем в Россию. Сейчас это стало гораздо сложнее. Теперь многие берут тренера и рассчитывают на его рост вместе с командой.

Циннбауэр – опытный тренер, он представил свое видение, когда мы его назначали. Объективно говоря, у нас есть проблемы во всех компонентах игры. Надеюсь, у него получится выправить ситуацию.

  • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
  • Команда идет на 12-м месте в таблице лиги.
  • Отрыв от зоны стыков – 1 балл.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Леонченко Владимир Циннбауэр Йозеф
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1663883317
С таким директором, у Локо нет будущего.....мне кажется поставь туда сейчас Юрана.....попрут!!!! и довольно с хорошей игрой
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derrik2000
1663884903
Как будто выступление козлов из госдурки, объясняющих повышение пенсионного возраста и невозможность резко поднять МРОТ, послушал. Сразу видно - ЭЛИТА! ))))))))))))
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моэм
1663904135
НАТО захватило часть Москвы ....
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фанат джигурды
1663910793
1. Какие серьёзные достижения были у Гисдоболя и Цинбауэра? Про Компера молчу- он никто и знвать его никак. Лысый хотя бы чемпионат Сербии выигрывал и в ЕК играл. 2. Педолеонченко вообще матчи смотрит??? Такое ощущение, что смотрит исключительно в состоянии опьянения. 3. Про российских тренеров- полный бред. Он не привёл ни одного доказательства, что фриц лучше. А время можно дать, туров ещё много, педо, Газовик, Урал, Химки вылететь не дадут.
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zigbert
1663916757
Похоже спорить с Леонченко бессмысленно у него своя точка зрения. Но что он будет делать когда результаты команды не приведут к желаемому результату?
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