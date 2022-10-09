Владимир Кузьмичев: «Основная проблема «Локомотива» – это не Циннбауэр и Цорн»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев отреагировал на отставку из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Оптимальный тренер для «Локомотива»? Мне кажется, назначение тренера на сегодняшний день – не решение проблемы. Основная проблема осталась – это [председатель совета директоров Александр] Плутник. Любой самодостаточный и сильный тренер, имеющий свое мнение, просто не уживется с этим человеком. Принятое решение об отставке – половинчатое. Чтобы что-то поменялось в лучшую сторону – нужно менять Плутника», – сказал Кузьмичев.

Накануне «Локомотив» проиграл «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ.

Команда идет в РПЛ 14-й.

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