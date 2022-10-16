«У игроков было облегчение». Игнатьев – об уходе Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал уход высшего руководства клуба.

Команду покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр, спортивный директор Томас Цорн, председатель совета директоров Александр Плутник.

«Реагировать на перестановки приходится в любом случае – всe же ушeл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива – как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо» (1:0).

Моя реакция на изменения в клубе следующая: определeнный этап прошeл, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм – постараться достичь результата», – сказал Игнатьев.