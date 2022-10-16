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  • «У игроков было облегчение». Игнатьев – об уходе Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

«У игроков было облегчение». Игнатьев – об уходе Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

16 октября 2022, 10:40
1

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал уход высшего руководства клуба.

  • Команду покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр, спортивный директор Томас Цорн, председатель совета директоров Александр Плутник.

«Реагировать на перестановки приходится в любом случае – всe же ушeл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива – как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо» (1:0).

Моя реакция на изменения в клубе следующая: определeнный этап прошeл, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм – постараться достичь результата», – сказал Игнатьев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Иван Циннбауэр Йозеф Цорн Томас
Комментарии (1)
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Александр.Т.
1665916342
А как же долго ждали этого болелы локо, там такая радость была когда поперли этих Шарлотанов
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