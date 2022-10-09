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    Циннбауэр: «Понимаю фанатов «Локомотива»

    Уже бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:4).

    «Нам сегодня не повезло – в первом тайме не забили гол. Второй тайм, в принципе, начали хорошо и создавали свои моменты. Но тот факт, что мяч не шeл в ворота, очень неприятен. Когда команда идeт вперeд и не может воплотить свои моменты в голы, мы облегчаем задачу сопернику. Мы таким образом как бы приглашаем их забивать нам.

    Я понимаю болельщиков. Когда команда выступает неудачно, когда нет побед и нет очков, публика становится громче, голоса сильнее. Понятно, что нужны результаты. Неудачные выступления влияют на всех, особенно на молодых игроков, которые чувствуют из-за этого неуверенность. Болельщиков можно понять, они правы, необходимы хорошие результаты», – сказал немец в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Циннбауэра и спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна уволили после матча.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: «Чемпионат»

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