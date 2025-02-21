Стала известна зарплата Игнатьева в Алжире

Агент российского нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева Алан Агузаров рассказал, что стало определяющим фактором при переходе форварда в алжирский клуб.

– Ваня долго не раскачивался, забил в первой же игре. Игра, кстати, была очень принципиальной – в гостях с чемпионом страны, полный стадион, сумасшедшая атмосфера! Его в принципе брали в команду как человека, который сходу начнет давать результат и станет одним из лидеров.

– Как возник у Игнатьева вариант с Алжиром? И почему он перешел все‑таки туда, хотя в Армении все было явно неплохо, и еще предстояла вторая часть сезона?

– Главным тренером команды является Циннбауэр. Если помните, он какой‑то период был тренером «Локомотива». Как раз когда Ваня был в команде. Тренер и проявил инициативу и сильную заинтересованность в подписании Игнатьева.

Да, в Армении Ваня шел на первом месте в списке бомбардиров, а команда продолжала бороться за золото, но в итоге приняли такое решение и считаем это однозначным шагом вперед. Именно общение с тренером и его сильная заинтересованность сыграли ключевую роль в данном переходе.

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт рассчитан на 1,5 года.

– Писали, что «Кабилия» платит Ивану 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона зарплата увеличится до 25 тысяч. Насколько это близко к истине?

– Данная информация близка к правде. Но финансовый фактор не влиял на трансфер.