Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Стала известна зарплата Игнатьева в Алжире

Агент российского нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева Алан Агузаров рассказал, что стало определяющим фактором при переходе форварда в алжирский клуб.

– Ваня долго не раскачивался, забил в первой же игре. Игра, кстати, была очень принципиальной – в гостях с чемпионом страны, полный стадион, сумасшедшая атмосфера! Его в принципе брали в команду как человека, который сходу начнет давать результат и станет одним из лидеров.

– Как возник у Игнатьева вариант с Алжиром? И почему он перешел все‑таки туда, хотя в Армении все было явно неплохо, и еще предстояла вторая часть сезона?

– Главным тренером команды является Циннбауэр. Если помните, он какой‑то период был тренером «Локомотива». Как раз когда Ваня был в команде. Тренер и проявил инициативу и сильную заинтересованность в подписании Игнатьева.

Да, в Армении Ваня шел на первом месте в списке бомбардиров, а команда продолжала бороться за золото, но в итоге приняли такое решение и считаем это однозначным шагом вперед. Именно общение с тренером и его сильная заинтересованность сыграли ключевую роль в данном переходе.

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт рассчитан на 1,5 года.

– Писали, что «Кабилия» платит Ивану 20 тысяч долларов в месяц, а со следующего сезона зарплата увеличится до 25 тысяч. Насколько это близко к истине?

– Данная информация близка к правде. Но финансовый фактор не влиял на трансфер.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Игнатьева в «Кабилию» из «Урарту» составила 300 тысяч евро.
  • 26-летний нападающий провел в армянском клубе 19 матчей в этом сезоне, забил 13 голов, отдал 5 передач.
  • За алжирский клуб Игнатьев провел 2 игры, забил 1 мяч.

Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:18
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1740127506
От добра добро не ищут. Ему в большой футбол возвращаться надо, а он в Африку поехал.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 