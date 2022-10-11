Орлов – о Цорне и Циннбауэре: «Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке из «Локомотива» главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Слава богу, отмучился «Локомотив». Москвичи освободились от немецкого ига. Матч с «Сочи» – это нечто. Ну никакой игровой дисциплины. Ужас! Никакого взаимопонимания с тренером...

Кто вместо Циннбауэра? Говорят о Семине? А почему бы и нет? Главное – ему надо создать условия, доверять и укрепить состав. Вы же видите, что произошло с футболистами «Локо».

Почему перестал расти Баринов? Закис! Про него говорили, что это опора сборной. Надежда. Но немецкая бригада вообще не способствовала тому, чтобы он прибавил. Да все закисли... Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!

Юрий Палыч – тонкий психолог. Он-то найдет подход к подопечным. Даже не сомневаюсь. Опыт у него колоссальный.

Говорят еще и про Талалаева? Могут и его позвать. Но есть, например, и Кержаков. Чем не кандидатура? Авторитетный специалист», – сказал Орлов.