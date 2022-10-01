Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поговорил о турнирной ситуации в РПЛ.

— Прошло 11 туров. Готова команда к борьбе за выживание или вы будете бороться за высокие места?

— Команда будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице. Мы не будем бороться за выживание. Мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня было наоборот.