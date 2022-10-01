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    Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поговорил о турнирной ситуации в РПЛ.

    — Прошло 11 туров. Готова команда к борьбе за выживание или вы будете бороться за высокие места?

    — Команда будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице. Мы не будем бороться за выживание. Мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня было наоборот.

    • Циннбауэр в «Локомотиве» с лета.
    • Команда идет в РПЛ 12-й.
    • У «Локомотива» 4 поражения в РПЛ подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    01.10.2022 22:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +216

      ЭтожЯ 1 час назад

      Напрямую вылетит ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17578

      житель СПб 1 час назад

      Все, сложили крылышки... Видимо, все деньги уже "обработаны".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19983

      derrik2000 2 часа назад

      Неужели уже к зимнему перерыву, почит, так сказать, в бозе???
      Жестоко Циннбауэр с паровозами.
      Жестоко...
      Ну, а чё делать?
      СтаршОй так приказал.

      0
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      Рейтинг: +7973

      vladik12 2 часа назад

      Че, даже пытаться не будет?

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