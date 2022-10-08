⚡️ «Локомотив» объявил об отставке Циннбауэра и Цорна

Так исторически сложилось, что Локо хорошо играет только при Семине Ю.П. Клубу жизненно необходимо вернуть его на тренерский мостик. Также надо сделать орг выводы относительно тех людей, которые допустили такие результаты!!!
Как и ожидалось, главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн уволены.
Это случилось через несколько минут после поражения от «Сочи» в 12-м туре РПЛ (0:4).
- У «Локомотива» 5 поражений подряд.
- Команда идет в зоне переходных матчей.
- Циннбауэр принял «Локо» летом.