Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ «Локомотив» объявил об отставке Циннбауэра и Цорна

    Как и ожидалось, главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн уволены.

    Это случилось через несколько минут после поражения от «Сочи» в 12-м туре РПЛ (0:4).

    • У «Локомотива» 5 поражений подряд.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.
    • Циннбауэр принял «Локо» летом.

    Новости по теме
    Чорлука: «Увольнение Цорна и Циннбауэра? «Локомотив» опоздал на полгода»
    Нигматуллин: «Цорн не сделал выводов после «Спартака». Я сразу сказал, что он в «Локомотиве» ненадолго»
    Стало известно, когда «Локомотив» определится с главным тренером
    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:17
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Dmitry893 7 минут назад

      Так исторически сложилось, что Локо хорошо играет только при Семине Ю.П. Клубу жизненно необходимо вернуть его на тренерский мостик. Также надо сделать орг выводы относительно тех людей, которые допустили такие результаты!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Ill Ich 12 минут назад

      Нет, дорога в ад, кажется отменяется. Хватило же духу рвануть стоп-кран и сбросить вредных и опасных машинистов. Взятые им на смену всяко будут лучше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5434

      TOMSON 20 минут назад

      Цорн убил вторую хорошую команду. Но почему-то я уверен, что шанс убить третью у него будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17180

      paracetamol 26 минут назад

      Да неуж-то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6326

      Ганнибал Лектор 45 минут назад

      Мои поздравления адекватным паровозам)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98399

      zigbert 47 минут назад

      С одной стороны хорошо. Но как сделать чтобы теперь команда заиграла?
      Сейчас много свободных тренеров - Черевченко, Талалаев, Юран. Даже Семин кое что еще может.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан > zigbert 38 минут назад

      Вспоминаю ширли- мырли. И это у вас русских называется кое что!? Вы много кушать. В смысле? В смысле зажрались!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25931

      JTherry > zigbert 13 минут назад

      в Локо так "хорошо поработали" Цорн и Ко, что сомнение вызывает, будто смена тренера может помочь, там более глубинные проблемы, почему команда не играет, почему допустили 5 поражений подряд и ждали у неба погоды... мол, состав отличный и с Цинбауэром заиграют...) Леонченко оставили, разберутся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1093

      ДяДь ПашА 49 минут назад

      Поздравляю болел Локо, жаль , что так долго ждать пришлось.Я ненавижу Цорна с тех пор , как он распродал Спартак Каррары. Ему не место в России!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11979

      BRO_football 49 минут назад

      Ох, какой позор! И почему стоило ждать 5 поражений подряд, чтобы принять решения об отставке, если уже гораздо раньше многим было ясно, что Цорна и Циннбауэра надо увольнять? Хотя бы на старт сезона посмотрите - 5 матчей без побед.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5434

      TOMSON > BRO_football 19 минут назад

      Всем было ясно, что Цорна не нужно было назначать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3779

      Кинстифа 1 час назад

      Поздравляю болельщиков Локо. Цорн 2 сильных клуба просто по кусочкам разобрал((((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7503

      mihail200606 1 час назад

      "Багаж" Рангника ...?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11