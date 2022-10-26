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Йозеф Циннбауэр
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:50
Григорян – игрокам «Матч ТВ»: «Нельзя же так очко раздвигать»
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
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Йозеф Циннбауэр - новости
Тренер
Имя
Йозеф
Фамилия
Циннбауэр
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 мая 1970
Статистика
Новости
26 октября 2022
18:23
Давидс: «Гарантирую на сто процентов, что если бы мы с Циннбауэром остались, «Локо» был бы близок к самым высоким местам»
10
17 октября 2022
20:00
Куликов: «Циннбауэр не дал мне никакого опыта»
17:48
Гилерме рассказал, как Циннбауэр и Цорн попрощались с «Локомотивом»
1
16 октября 2022
10:40
«У игроков было облегчение». Игнатьев – об уходе Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»
1
15 октября 2022
21:58
«Локомотив» мог уволить Цорна и Циннбауэра из-за троллинга Ротенбергом президента «РЖД»
2
11 октября 2022
12:43
Стало известно, кто готовит «Локомотив» к матчу с «Торпедо» после увольнения Циннбауэра
12:01
Орлов – о Цорне и Циннбауэре: «Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!»
2
9 октября 2022
12:22
Владимир Кузьмичев: «Основная проблема «Локомотива» – это не Циннбауэр и Цорн»
08:38
Циннбауэр: «Понимаю фанатов «Локомотива»
1
8 октября 2022
23:05
Чорлука: «Увольнение Цорна и Циннбауэра? «Локомотив» опоздал на полгода»
3
22:26
«Локомотиву» сегодня не повезло». Циннбауэр – о разгроме от «Сочи»
9
21:17
⚡️ «Локомотив» объявил об отставке Циннбауэра и Цорна
48
21:14
«Локомотив» уволит Цорна и Циннбауэра после поражения от «Сочи» (Иван Карпов)
1
2 октября 2022
09:30
Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»
5
1 октября 2022
22:31
«Локомотив» не уволит Циннбауэра, несмотря на четыре поражения в РПЛ подряд («СЭ»)
6
22:19
Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание»
22:08
Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня»
10
21:45
Циннбауэр проигнорировал обязательное интервью после поражения от «Урала»
5
27 сентября 2022
20:42
Семин раскритиковал назначение Давидса помощником Циннбауэра в «Локо»
3
20:34
«Локомотив» пригласит еще одного тренера в штаб Циннбауэра для «расширения компетенций»
5
20:12
Фото
«Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра
2
19:59
Инсайдер Карпов подтвердил, что тренер из ЮАР станет ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»
08:20
Тренер из ЮАР станет ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»
9
23 сентября 2022
00:36
Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера
11
18 сентября 2022
21:27
Циннбауэр не исключил отставку из «Локомотива» после поражения от «Спартака»
3
21:19
Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Спартаку»
9
15 сентября 2022
19:00
Циннбауэр объяснил, зачем приехал на матч «Спартак» – «Факел»
4
17:59
Видео
Тренер «Локомотива» толкнул журналиста, задавшего вопрос о будущем Циннбауэра
9
14 сентября 2022
18:13
Циннбауэр прокомментировал требование фанатов «Локомотива» уволить всех немцев из клуба
5
11 сентября 2022
18:02
Циннбауэр: «Поражение от «Факела»? Очень сложно играть, когда соперник практически всем составом в обороне»
10
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