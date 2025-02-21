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Кабилия
Йозеф Циннбауэр
Новости
Йозеф Циннбауэр - новости
Кабилия
Германия
1 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Стала известна зарплата Игнатьева в Алжире
2025.02.21 11:18
2
Давидс: «Гарантирую на сто процентов, что если бы мы с Циннбауэром остались, «Локо» был бы близок к самым высоким местам»
2022.10.26 18:23
10
Куликов: «Циннбауэр не дал мне никакого опыта»
2022.10.17 20:00
Гилерме рассказал, как Циннбауэр и Цорн попрощались с «Локомотивом»
2022.10.17 17:48
«У игроков было облегчение». Игнатьев – об уходе Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»
2022.10.16 10:40
1
«Локомотив» мог уволить Цорна и Циннбауэра из-за троллинга Ротенбергом президента «РЖД»
2022.10.15 21:58
2
Стало известно, кто готовит «Локомотив» к матчу с «Торпедо» после увольнения Циннбауэра
2022.10.11 12:43
Орлов – о Цорне и Циннбауэре: «Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!»
2022.10.11 12:01
2
Владимир Кузьмичев: «Основная проблема «Локомотива» – это не Циннбауэр и Цорн»
2022.10.09 12:22
Циннбауэр: «Понимаю фанатов «Локомотива»
2022.10.09 08:38
1
Чорлука: «Увольнение Цорна и Циннбауэра? «Локомотив» опоздал на полгода»
2022.10.08 23:05
3
«Локомотиву» сегодня не повезло». Циннбауэр – о разгроме от «Сочи»
2022.10.08 22:26
9
⚡️ «Локомотив» объявил об отставке Циннбауэра и Цорна
2022.10.08 21:17
47
«Локомотив» уволит Цорна и Циннбауэра после поражения от «Сочи» (Иван Карпов)
2022.10.08 21:14
1
Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»
2022.10.02 09:30
5
«Локомотив» не уволит Циннбауэра, несмотря на четыре поражения в РПЛ подряд («СЭ»)
2022.10.01 22:31
6
Циннбауэр: «Локомотив» не будет бороться за выживание»
2022.10.01 22:19
Циннбауэр: «Чувствую поддержку от игроков «Локомотива». Они плотно стоят за меня»
2022.10.01 22:08
9
Циннбауэр проигнорировал обязательное интервью после поражения от «Урала»
2022.10.01 21:45
5
Семин раскритиковал назначение Давидса помощником Циннбауэра в «Локо»
2022.09.27 20:42
3
«Локомотив» пригласит еще одного тренера в штаб Циннбауэра для «расширения компетенций»
2022.09.27 20:34
4
Фото
«Локомотив» объявил о назначении южноафриканца Давидса ассистентом Циннбауэра
2022.09.27 20:12
2
Инсайдер Карпов подтвердил, что тренер из ЮАР станет ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»
2022.09.27 19:59
Тренер из ЮАР станет ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»
2022.09.27 08:20
7
Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не назначает российского тренера
2022.09.23 00:36
11
Циннбауэр не исключил отставку из «Локомотива» после поражения от «Спартака»
2022.09.18 21:27
3
Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Спартаку»
2022.09.18 21:19
8
Циннбауэр объяснил, зачем приехал на матч «Спартак» – «Факел»
2022.09.15 19:00
4
Видео
Тренер «Локомотива» толкнул журналиста, задавшего вопрос о будущем Циннбауэра
2022.09.15 17:59
6
Циннбауэр прокомментировал требование фанатов «Локомотива» уволить всех немцев из клуба
2022.09.14 18:13
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