Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»

"Мы делаем одно дело" - оно и видно...
Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался по последним результатам команды.
«Результаты «Локомотива» — полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации. В матче с «Уралом» мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный гол плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться... Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу.
Я ничего не знаю об отставке главного тренера. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Команда выполняет все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Безусловно, я верю в Йозефа Циннбауэра», – сказал хорват.
- «Локомотив» в 11-м туре РПЛ проиграл дома «Уралу» (2:4).
- У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
- «Локомотив» занимает 12-е место.