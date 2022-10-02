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  • Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»

Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»

2 октября 2022, 09:30
5

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался по последним результатам команды.

«Результаты «Локомотива» — полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации. В матче с «Уралом» мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный гол плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться... Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу.

Я ничего не знаю об отставке главного тренера. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Команда выполняет все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Безусловно, я верю в Йозефа Циннбауэра», – сказал хорват.

  • «Локомотив» в 11-м туре РПЛ проиграл дома «Уралу» (2:4).
  • У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
  • «Локомотив» занимает 12-е место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Едвай Тин Циннбауэр Йозеф
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1664692782
Я не знаю что делать. Придурок. Ты сам причастен к тому что первый гол забили. Не знает он что делать. Ворота защищать млять. Или хотя бы "в защите поуже, в атаке пошире". Что касается остального, урал вас просто перебегал после долгого перелета. Тренер про. И. Бал физ подготовку в межсезонье и на старте. Полностью. Что первые матчи локомотива хватало на 1 тайм что сейчас урал вас обгоняет как усэйн болт черепаху. Не знаешь что желать трень иди
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моэм
1664693069
Умно...накосячить и сразу бросить шестигранник тренеру ...вот ещё два рукожопых мастера ... остальных вы знаете .
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Enter2006
1664693620
"Мы делаем одно дело" - оно и видно...
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Красногвардейчик
1664695796
Верь......верь......лучшая лига уже маячит))
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ScarlettOgusania
1664697829
Едвай для СМИ говорит одно, гораздо важнее, что он говорит в раздевалке
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