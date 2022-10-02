Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался по последним результатам команды.

«Результаты «Локомотива» — полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации. В матче с «Уралом» мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный гол плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться... Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу.

Я ничего не знаю об отставке главного тренера. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Команда выполняет все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Безусловно, я верю в Йозефа Циннбауэра», – сказал хорват.