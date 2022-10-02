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    Едвай: «Результаты «Локомотива» – полное дерьмо. Но я верю в Циннбауэра»

    Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался по последним результатам команды.

    «Результаты «Локомотива» — полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации. В матче с «Уралом» мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный гол плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться... Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу.

    Я ничего не знаю об отставке главного тренера. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Команда выполняет все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Безусловно, я верю в Йозефа Циннбауэра», – сказал хорват.

    • «Локомотив» в 11-м туре РПЛ проиграл дома «Уралу» (2:4).
    • У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
    • «Локомотив» занимает 12-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5003

      Enter2006 25 минут назад

      "Мы делаем одно дело" - оно и видно...

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      Рейтинг: +5635

      Красногорск_Фан > Enter2006 19 минут назад

      Хахаха. И точно. Я вчера уже смотреть не мог на это дерьмо, закрыл глаза к середине 1-го тайма и просто слушал трансляцию.

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      Рейтинг: +2052

      моэм 34 минуты назад

      Умно...накосячить и сразу бросить шестигранник тренеру ...вот ещё два рукожопых мастера ... остальных вы знаете .

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      Рейтинг: +5635

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Я не знаю что делать. Придурок. Ты сам причастен к тому что первый гол забили. Не знает он что делать. Ворота защищать млять. Или хотя бы "в защите поуже, в атаке пошире". Что касается остального, урал вас просто перебегал после долгого перелета. Тренер про. И. Бал физ подготовку в межсезонье и на старте. Полностью. Что первые матчи локомотива хватало на 1 тайм что сейчас урал вас обгоняет как усэйн болт черепаху. Не знаешь что желать трень иди

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