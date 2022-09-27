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    Семин раскритиковал назначение Давидса помощником Циннбауэра в «Локо»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.

    «Ничего не думаю по этому поводу. Логики во всех этих назначениях я не вижу», – сказал Семин.

    • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
    • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
    • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +530

      Sergh4 4 минуты назад

      В Локомотиве какая-то херня творится, нахрена наши железнодорожные деньги вбухивают в каких-то непонятных иностранцев!

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