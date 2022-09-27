Семин раскритиковал назначение Давидса помощником Циннбауэра в «Локо»

В Локомотиве какая-то херня творится, нахрена наши железнодорожные деньги вбухивают в каких-то непонятных иностранцев!
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.
«Ничего не думаю по этому поводу. Логики во всех этих назначениях я не вижу», – сказал Семин.
- Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
- «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.