Семин раскритиковал назначение Давидса помощником Циннбауэра в «Локо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Фадлу Давидса ассистентом главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.

«Ничего не думаю по этому поводу. Логики во всех этих назначениях я не вижу», – сказал Семин.