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    Тренер из ЮАР станет ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»

    В тренерский штаб «Локомотива» войдет новый специалист.

    По информации SNL24, в ближайшее время ассистентом Йозефа Циннбауэра в столичном клубе станет 41-летний Фадлурагман Давидс из ЮАР.

    • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
    • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.

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    Источник: SNL24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +303

      rac531 44 минуты назад

      Тут многие бились в истерике, что в эпоху импортозамещения и СВО, приглашение англичанина Эшуорта это предательство России.
      Приезд же специалиста из такой дружественной ЮАР по приглашению господ из нем менее дружественной ФРГ - это достойный ответ всем спартаковским космополитам) 

      ЧТО РАЗРЕШЕНО ВСЕМ - ЗАПРЕЩЕНО СПАРТАКУ!!!

      0
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      Рейтинг: +17241

      Cleaner 1 час назад

      Маразм крепчает. Доят Локомотива как хотят...(((

      3
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      Рейтинг: +4837

      PAREVG. 2 часа назад

      Все. Докатились до тренера-мартыхая.
      Дальше следует шаман, специалист по вуду, и ритуальные жертвоприношения перед матчами.

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      Рейтинг: +5571

      Красногорск_Фан > PAREVG. 8 минут назад

      Жертвоприношения лучше после матча. Проиграл 4-5 матчей подряд - добро пожаловать на кол. А то никаких стимулов работать у этих специалистов.

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      Рейтинг: +5571

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ну слава тебе Господи. Теперь и анонсированный выигрыш лч через 5 лет не за горами. Вот только новый ассистент с дерева слезет, копье отложит и кольцо из носа вынет

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