Тут многие бились в истерике, что в эпоху импортозамещения и СВО, приглашение англичанина Эшуорта это предательство России.
Приезд же специалиста из такой дружественной ЮАР по приглашению господ из нем менее дружественной ФРГ - это достойный ответ всем спартаковским космополитам)
ЧТО РАЗРЕШЕНО ВСЕМ - ЗАПРЕЩЕНО СПАРТАКУ!!!
В тренерский штаб «Локомотива» войдет новый специалист.
По информации SNL24, в ближайшее время ассистентом Йозефа Циннбауэра в столичном клубе станет 41-летний Фадлурагман Давидс из ЮАР.
- Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
- Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.