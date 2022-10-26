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    Давидс: «Гарантирую на сто процентов, что если бы мы с Циннбауэром остались, «Локо» был бы близок к самым высоким местам»

    Бывший тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс считает, что при нем московский клуб точно не вылетел бы из РПЛ.

    «Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы.

    Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», — сказал Давидс.

    • Давидс был тренером «Локо» на протяжении 3 матчей.
    • Он был уволен вместе с Йозефом Циннбауэром.
    • «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +291

      НикКин 1 час назад

      Да языком у все хорошо получается побеждать а на деле все видим где сейчас локо находится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5969

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Если бы у бабушки были яйцы была бы дедушкой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Клаус 1 час назад

      Объясните этому африканцу что 16 не значит быть выше 1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1043

      Красногвардейчик 1 час назад

      Смешной он, но от кормушки отстранили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5969

      Красногорск_Фан > Красногвардейчик 1 час назад

      Как раз не отстранили. Он продолжает получать зарплату и отказался разорвать контракт

      0
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      Рейтинг: +284

      Мортус 1 час назад

      Мы чего-то не знаем? "Локомотив" УЖЕ вылетел в пердив?

      1
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      Рейтинг: +1477

      Artemka444 1 час назад

      пурга пурга пришла пурга!!!

      1
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      Рейтинг: +5092

      neim 2 часа назад

      В первой лиге что ли на самых высоких местах ?

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      Рейтинг: +302

      Антисемит > neim 1 час назад

      был бы близок :)

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