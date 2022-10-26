Давидс: «Гарантирую на сто процентов, что если бы мы с Циннбауэром остались, «Локо» был бы близок к самым высоким местам»

Бывший тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс считает, что при нем московский клуб точно не вылетел бы из РПЛ.

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы.

Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», — сказал Давидс.