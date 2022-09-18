Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Циннбауэр не исключил отставку из «Локомотива» после поражения от «Спартака»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о своем будущем в клубе.

    «В Кубковой игре «Локомотив» играл хорошо. Сегодня мы не смогли воплотить наш план на игру. Если мы будем играть так, как играли второй тайме, команда будет выигрывать.

    У нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать. Надеюсь, пауза пойдeт на пользу, ребята отдохнут.

    Уверен ли я, что буду готовить команду в паузу на сборные? Не могу ответить на этот вопрос», – сказал Циннбауэр.

    • «Локомотив» проиграл третий матч подряд в РПЛ.
    • Московский клуб идет на 12-м месте в чемпионате.

    Новости по теме
    Циннбауэр объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Спартаку» 7
    Циннбауэр объяснил, зачем приехал на матч «Спартак» – «Факел» 4
    Тренер «Локомотива» толкнул журналиста, задавшего вопрос о будущем Циннбауэра 9
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2596

      фанат джигурды 7 минут назад

      Сегодня мы не смогли воплотить наш план на игру. Если мы будем играть так, как играли второй тайме, команда будет выигрывать.

      У нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать. Надеюсь, пауза пойдeт на пользу, ребята отдохнут.

      А ты чем, ******* *******, на тренировках-то занимаешься???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19847

      derrik2000 12 минут назад

      тедескина на царство к паровозам!!!
      Тогда одно из двух: или попрыгун вместе с прядкинским пасынком окончательно добьёт паровозов, или через неделю после назначения попрыгунчика в клуб придёт инициированная прокуратурой финансовая проверка.
      Третьего варианта не вижу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Мася_1989 21 минуту назад

      Можно и не готовить совсем, сомневаюсь что мы увидим разницу.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11