Циннбауэр не исключил отставку из «Локомотива» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о своем будущем в клубе.

«В Кубковой игре «Локомотив» играл хорошо. Сегодня мы не смогли воплотить наш план на игру. Если мы будем играть так, как играли второй тайме, команда будет выигрывать.

У нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать. Надеюсь, пауза пойдeт на пользу, ребята отдохнут.

Уверен ли я, что буду готовить команду в паузу на сборные? Не могу ответить на этот вопрос», – сказал Циннбауэр.