Циннбауэр не исключил отставку из «Локомотива» после поражения от «Спартака»

Сегодня мы не смогли воплотить наш план на игру. Если мы будем играть так, как играли второй тайме, команда будет выигрывать.
У нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать. Надеюсь, пауза пойдeт на пользу, ребята отдохнут.
А ты чем, ******* *******, на тренировках-то занимаешься???
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о своем будущем в клубе.
«В Кубковой игре «Локомотив» играл хорошо. Сегодня мы не смогли воплотить наш план на игру. Если мы будем играть так, как играли второй тайме, команда будет выигрывать.
У нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать. Надеюсь, пауза пойдeт на пользу, ребята отдохнут.
Уверен ли я, что буду готовить команду в паузу на сборные? Не могу ответить на этот вопрос», – сказал Циннбауэр.
- «Локомотив» проиграл третий матч подряд в РПЛ.
- Московский клуб идет на 12-м месте в чемпионате.