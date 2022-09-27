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    «Локомотив» пригласит еще одного тренера в штаб Циннбауэра для «расширения компетенций»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что столичный клуб собирается пригласить еще одного тренера после назначения Фадлу Давидса ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра.

    «Помимо Фадлу в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением ещe одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», – заявил Цорн.

    • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
    • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
    • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 20:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nurslan 4 минуты назад

      А кто они все такие, я ржу)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17248

      Cleaner 22 минуты назад

      Локо из РПЛ давай-досвидания...(

      1
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