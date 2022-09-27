«Локомотив» пригласит еще одного тренера в штаб Циннбауэра для «расширения компетенций»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что столичный клуб собирается пригласить еще одного тренера после назначения Фадлу Давидса ассистентом главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Помимо Фадлу в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением ещe одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», – заявил Цорн.