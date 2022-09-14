Циннбауэр прокомментировал требование фанатов «Локомотива» уволить всех немцев из клуба

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал кричалку «Увольняйте немцев из клуба!», которую скандировали фанаты клуба на матче с «Краснодаром» в Кубке России.

«Переводят ли мне то, что кричат болельщики? Могу сказать, что такая ситуация с фанатами не только в России. Такое бывает во всем мире. Я понимаю болельщиков, которые хотят успехов команды, как и тренерский штаб.

Я слышу этот хор не только на стадионе. Иногда я это слышу, когда мы выходим из автобуса, на стадионе.

Тренерский штаб хочет, чтобы команда играла хорошо. Я хочу поделиться опытом с футболистами, чтобы ребята делали шаг вперед.

Надеюсь, мы сможем настроить болельщиков, чтобы они перешли на нашу сторону. Фанаты имеют право высказывать свою точку зрения», – сказал Циннбауэр.