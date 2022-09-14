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    Циннбауэр прокомментировал требование фанатов «Локомотива» уволить всех немцев из клуба

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал кричалку «Увольняйте немцев из клуба!», которую скандировали фанаты клуба на матче с «Краснодаром» в Кубке России.

    «Переводят ли мне то, что кричат болельщики? Могу сказать, что такая ситуация с фанатами не только в России. Такое бывает во всем мире. Я понимаю болельщиков, которые хотят успехов команды, как и тренерский штаб.

    Я слышу этот хор не только на стадионе. Иногда я это слышу, когда мы выходим из автобуса, на стадионе.

    Тренерский штаб хочет, чтобы команда играла хорошо. Я хочу поделиться опытом с футболистами, чтобы ребята делали шаг вперед.

    Надеюсь, мы сможем настроить болельщиков, чтобы они перешли на нашу сторону. Фанаты имеют право высказывать свою точку зрения», – сказал Циннбауэр.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +523

      Sergh4 5 минут назад

      С Локо и правда что-то нужно делать, а то как говорится "не в коня корм".

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      Рейтинг: +5460

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      "Я хочу поделиться опытом с футболистами, чтобы ребята делали шаг вперед" бабки что-ли научить пилить бюджетные. бгггг Тренер нужен чтобы команда играла на поле. Не отмени судья 3-й гол Краснодара было бы в итоге и сегодня 5,6,7-1.

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