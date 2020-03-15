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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 15 марта 2020
Ростов
15.03.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
64'
И. Попов (П)
34'
С. Песьяков (АГ)
38'
Р. Жемалетдинов
42'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
90'
+1
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
А. Долгов
️️️️
Б. Зайнутдинов
87'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Х. Байрамян
87'
Желтая карточка
М. Норманн
86'
82'
Замена
Б. Идову
️️️️
Р. Жемалетдинов
73'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Попов
64'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
54'
42'
ГОЛ! 0:3!
Г. Крыховяк
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Г. Крыховяк
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Песьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
19
Зайнутдинов
19
Байрамян
14
Шомуродов
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
4
Кверквелия
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
23
Мариу
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
24
Эдер
19
Байрамян
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
11
Долгов
11
Долгов
19
Зайнутдинов
10
Жемалетдинов
30
Идову
30
Идову
10
Жемалетдинов
23
Мариу
27
Магкеев
27
Магкеев
23
Мариу
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
88
Максим Рудаков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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