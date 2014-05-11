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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 11 мая 2014
Ростов
11.05.2014, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
18'
В. Дьяков
67'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Т. Калачев
88'
86'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Самедов
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Г. Габулов
79'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
И. Лоло
76'
71'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
Т. Калачев
68'
ГОЛ! 2:0!
Т. Калачев
Пас отдал
А. Гацкан
67'
Желтая карточка
А. Дзюба
64'
64'
Желтая карточка
В. Чорлука
61'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
А. Гацкан
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Дьяков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ПЗ
7
Джано
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
19
Лассана Диарра
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
68
Андрей Зотов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Локомотив
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
15
Фатуллаев
8
Гацкан
7
Джано
8
Габулов
2
Калачев
22
Дзюба
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
19
Диарра
7
Шешуков
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Ткачев
14
Н'Дойе
5
Лоло
34
Маргасов
34
Маргасов
5
Лоло
8
Габулов
92
Емельянов
92
Емельянов
8
Габулов
2
Калачев
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
2
Калачев
19
Диарра
21
Оздоев
21
Оздоев
19
Диарра
19
Самедов
59
Миранчук
59
Миранчук
19
Самедов
11
Ткачев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Ткачев
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
32
Артем Кулишев
ПВ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Локомотив
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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