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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 22 марта 2009
Ростов
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
41'
Б. Петрович
90+3'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
+5
Желтая карточка
Д. Муджири
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Б. Джиби Фалл
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Кульчий
Замена
Д. Муджири
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Акимов
️️️️
М. Ахметович
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
М. Астафьев
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:0!
Б. Петрович
Пас отдал
А. Гацкан
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
8
Александр Черкес
(К)
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЛП
0
Ненад Сливич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-3-1-2
1
Герус
8
Черкес
6
Ленгиел
0
Рожков
33
Анджелкович
11
Петрович
24
Кульчий
0
Сливич
8
Гацкан
90
Ахметович
10
Лебеденко
4-1-4-1
1
Чех
55
Янбаев
25
Баша
2
Родолфо
23
Кузьмин
19
Дуймович
0
Сычев
6
Торбинский
88
Глушаков
14
Билялетдинов
27
Одемвингие
24
Кульчий
10
Кузнецов
10
Кузнецов
24
Кульчий
10
Лебеденко
4
Астафьев
4
Астафьев
10
Лебеденко
90
Ахметович
98
Акимов
98
Акимов
90
Ахметович
6
Торбинский
0
Муджири
0
Муджири
6
Торбинский
19
Дуймович
24
Фалл
24
Фалл
19
Дуймович
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Посещаемость:
12500 из 15840 зрителей (78%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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