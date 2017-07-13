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    Роман Герус

    Вратарь
    Имя Роман
    Отчество Владимирович
    Фамилия Герус
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тихорецк
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 сентября 1980 (42 года)
    Рост 192
    Вес 86
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