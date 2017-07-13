Герус: «Дисциплина при Черчесове в «Амкаре» была железная»

Бывший голкипер «Амкара» Роман Герус вспомнил свою работу со Станиславом Черчесовым. По его словам, дисциплина при нем была железная.

«Я работал со многими главными тренерами, которые не были голкиперами, но они лезли во вратарскую школу, что-то пытались учить. А Черчесов никогда не лез, а смотрел только со стороны. Хотя, наверное, ему иногда так хотелось это сделать. Ни одного не было замечания, ни одного комментария. Видимо, все он передавал тренеру вратарей, а те уже говорили нам. Дисциплина при нем в «Амкаре» была железная.

Я вообще считаю, что приглашение Черчесова в сборную России – это правильное решение. Я это говорил раньше и от своих слов не отказываюсь. Он идет к своей цели, он знает, как ее достичь. Я бы сравнил его с Курбаном Бердыевым, так как они всегда дают результат – кто-то больше, кто-то меньше. Конечно, у Бердыева больше наград. Прочитал недавно шутку про него: Бердыев как аниматор – приезжает, делает праздник и уезжает. И вот Черчесов примерно такого плана, только заслуг пока поменьше», – рассказал Герус.

Напомним, что Геркус перешел этим летом в пляжный футбол. За «Амкар» голкипер выступал с 2012 по 2016 год.