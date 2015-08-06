Герус: «Стиль и тактика ЦСКА нам известны»

Вратарь пермского «Амкара» Роман Герус поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского ЦСКА.

«Я полностью готов к матчу. Мы не в первый раз играем с ЦСКА, их стиль и тактика, в общем, нам известны, но главный тренер еще укажет на какие особенности нужно обратить внимание. Отмечу, что в ЦСКА играют быстрые нападающие, такие есть не во всех российских командах, поэтому всем нам, и мне в том числе, на поле нужно будет очень быстро принимать решения»», – поведал опытный футболист.