Герус: «Особых вариантом не было, поэтому перешел в пляжный футбол»

Бывший вратарь пермского «Амкара» Роман Герус продолжил свою карьеру, перейдя в пляжный футбол. Он рассказал о том, как решился на такой шаг.

– Роман, прошлой зимой вы ушли из тульского «Арсенала», на полгода пропали и вот объявились в пляжном футболе. Чем занимались все это время?

– С «Арсеналом» у меня был контракт на год, а после третьего тура я получил сложный перелом пальца на тренировке. Тяжелая травма, со спицей ходил два месяца, потом восстановление. Когда травму залечил, в «Арсенале» сказали, что не будут меня обнадеживать, а честно предложили искать другую команду. Они рассчитывали на Владимира Габулова. Мы разошлись по обоюдному согласию. Тренировался дома, готовился к новому сезону, рассматривал предложения, но они были от команд из первой-второй лиг, а мне уже размениваться не хотелось. Я уже начал подумывать, что все, пора больше времени с семьей проводить дома, но появился вариант с «Кристаллом» в пляжном футболе. Команда ставит перед собой высокие задачи, а мне всегда было интересно на песке играть. Решил попробовать.

– То есть пляжный футбол для вас – это не просто возможность где-то пересидеть межсезонье, а серьезный проект?

– Конечно. Тренируясь в пляжном футболе, появляется очень хорошая физика. Здесь уровень неплохой, хочется что-то новенькое, доказать себе.

– В пляжный футбол вас случаем не Александр Филимонов привел?

– Нет, Гена Тумилович. Мы с ним пересекались в «Луче» из Владивостока, он и тренером моим был. Я дома сидел, он мне позвонил и предложил поиграть пока на песке, если предложений нет из большого футбола. Я начал заниматься, понравилось, особых вариантов на стороне не было, так что срослось все в одном месте.

– Что было самым сложным в пляжном футболе для вас?

– Дыхалка, физика у меня всегда были, но самое сложное пока для меня – это привыкание к отскоку мяча от земли, и то, что мяч нужно все время поднимать вверх. Вроде бы и 20 лет я в футболе и все, что летит верхом, ловлю, к этому я привык. А вот то, что летит ближе к земле, пока труднее ловить. Нужно перестраиваться. Но ничего, подсматриваю, тренируюсь.