«Амкар» объявил об уходе Геруса

Вратарь «Амкара» Роман Герус покидает пермский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

«У вратаря Романа Геруса закончился сроки действия контракта с «Амкаром». Футболист продолжит карьеру в другой команде. Руководство и тренерский штаб «Амкара» благодарят игрока за время выступления в стане «красно-черных» и желают успехов в дальнейшей карьере.

Роман пришел в «Амкар» в 2012 году в зимнее трансферное окно и неизменно выступал за нашу команду следующие 4 сезона. Тем самым пермский этап карьеры стал самым продолжительным в его биографии. Всего за «красно-черных» в чемпионате и Кубке России провел 58 матчей, пропустил 68 голов. Является лучшим футболистом Края по итогам сезона 2014/15», – гласит сообщение пресс-службы «Амкара».