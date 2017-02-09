Тульский «Арсенал» отзаявил семерых футболистов

Тульский «Арсенал» решил прекратить сотрудничество сразу с семью игроками. Клуб отзаявил вратаря Романа Геруса, защитников Игоря Калешина, Дмитрия Айдова, полузащитников Дмитрия Смирнова, Сергея Шаповалова и нападающих Хызыра Аппаева и Сергея Маслова.

Ранее генеральный директор клуба Дмитрий Балашов отметил, что у команды нет денег на зимнюю трансферную кампанию, а новичков будут стараться искать среди свободных агентов. Туляки после 17-ти туров идут на 15-м месте в чемпионате России.