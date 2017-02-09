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    Тульский «Арсенал» отзаявил семерых футболистов

    Тульский «Арсенал» решил прекратить сотрудничество сразу с семью игроками. Клуб отзаявил вратаря Романа Геруса, защитников Игоря Калешина, Дмитрия Айдова, полузащитников Дмитрия Смирнова, Сергея Шаповалова и нападающих Хызыра Аппаева и Сергея Маслова.

    Ранее генеральный директор клуба Дмитрий Балашов отметил, что у команды нет денег на зимнюю трансферную кампанию, а новичков будут стараться искать среди свободных агентов. Туляки после 17-ти туров идут на 15-м месте в чемпионате России.

    Источник: РПЛ

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    09.02.2017 13:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 9 февраля 2017, 23:07

      Похоже,что как и Томь будет просто доигрывать сезон!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 9 февраля 2017, 17:28

      Изображают бурную деятельность , но ФНЛ состоится при всех раскладах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 февраля 2017, 14:23

      Вот и Тула пошла...(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      John.gol 9 февраля 2017, 13:59

      Большинству была интресна эта новость, только потому, что подумали о Лондонской команде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 февраля 2017, 13:56

      Чм проводится в том числе и для популяризации и развития футбола в стране.
      Четвертый пошел.

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