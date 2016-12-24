Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Балашов: «Трансферный бюджет «Арсенала» на зиму – ноль рублей»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что бюджет клуба на зимнее трансферное окно равен нулю. При этом он заверил, что команду непременно пополнят новые игроки.

    «Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет «Арсенала» на это межсезонье – ноль рублей. Все эти слухи, что мы завалены деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведется – она ведется с ноября, и по количеству новичков – это будет шесть-семь новых футболистов.

    Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идет серьезный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом. Игроки подбираются на конкретные позиции, все фамилии согласовываются с Кирьяковым. Все это идет под ежедневным контролем президента клуба. Я надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду. Я думаю, что на первый сбор какое-то количество новичков уже поедет», – приводит слова Балашова «Тульский футбол» со ссылкой на программу «12-й игрок» на телеканале «Первый тульский».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 декабря 2016, 15:19

      цска также живет,ничего удивительного

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 