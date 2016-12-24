Балашов: «Трансферный бюджет «Арсенала» на зиму – ноль рублей»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что бюджет клуба на зимнее трансферное окно равен нулю. При этом он заверил, что команду непременно пополнят новые игроки.

«Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет «Арсенала» на это межсезонье – ноль рублей. Все эти слухи, что мы завалены деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведется – она ведется с ноября, и по количеству новичков – это будет шесть-семь новых футболистов.

Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идет серьезный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом. Игроки подбираются на конкретные позиции, все фамилии согласовываются с Кирьяковым. Все это идет под ежедневным контролем президента клуба. Я надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду. Я думаю, что на первый сбор какое-то количество новичков уже поедет», – приводит слова Балашова «Тульский футбол» со ссылкой на программу «12-й игрок» на телеканале «Первый тульский».