«Амкар» планирует сохранить Бутко и Геруса

Пермский «Амкар» планирует продолжить сотрудничество с защитником Богданом Бутко и вратарем Романом Герусом. Об этом рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Заинтересованность в дальнейшей работе с Бутко есть. Переговоры с Герусом? Все будет в порядке. Намерены продлить контракт», – сказал Маслов.

Напомним, что права на 25-летнего игрока сборной Украины принадлежат «Шахтеру», в Перми он играет в аренде до 30 июня. В прошедшем сезоне Бутко провел 26 матчей в Премьер-лиге и забил три гола, в Кубке России на его счету еще три игры. Известно, что в его услугах заинтересован «Локомотив». Что касается Геруса, то контракт 35-летнего голкипера истекает летом. В сезоне-2015/16 он пропустил восемь мячей в семи матчах. За «Амкар» Герус выступает с 2012 года.