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    Бутко попал в сферу интересов «Локомотива»

    Защитник «Шахтера» Богдан Бутко может сменить клубную прописку в межсезонье. В услугах украинца заинтересованы «Локомотив» и «Галатасарай», которые готовы приобрести 25-летнего игрока в летнее трансферное окно.

    Стоит отметить, что железнодорожники хорошо знакомы с возможностями Бутко, так как в прошедшем сезоне он выступал на правах аренды в «Амкаре». В 26 матчах чемпионата России футболист отметился четырьмя результативными передачами.

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    Источник: Footboom

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    22.06.2016 10:50
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 29 июня 2016, 01:55

      ЗП шпалами будет получать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:33

      у нас и так есть Михалик, Логашов, Коломейцев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 22 июня 2016, 20:03

      ТАК ТО ЗАЩИТНИК ХОРОШИЙ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 июня 2016, 17:50

      нафига?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 22 июня 2016, 12:56

      Жду новость о покупке нападающего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 22 июня 2016, 12:34

      сомнительный трансфер для Локо

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 июня 2016, 12:13

      Договоритесь с Рифатом! и смените центр, а потом уже защиту берите

      0
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