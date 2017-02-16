Герус продолжает искать новый клуб

Вратарь Роман Герус признался, что находится в активном поиске места для продолжения своей карьеры, но конкретики на этот счет у него пока нет.
«На днях расторг контракт с «Арсеналом» по обоюдному согласию. После ухода из «Амкара» было три предложения из Премьер-лиги. Выбрал Тулу, но надолго задержаться не удалось.
Куда дальше? Пока конкретики нет.
Читал в интернете новость, что вместе с Шешуковым окажусь в «Балтике». Повторюсь, что конкретики на данный момент нет. Ищем вместе с агентом варианты продолжения карьеры. Надеюсь, это произойдет как можно скорее», – сказал Герус.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги 36-летний вратарь провел в составе «Арсенала» три матча, в которых пропустил пять мячей.
Источник: «Спорт-Экспресс»