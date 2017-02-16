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    Герус продолжает искать новый клуб

    Вратарь Роман Герус признался, что находится в активном поиске места для продолжения своей карьеры, но конкретики на этот счет у него пока нет.

    «На днях расторг контракт с «Арсеналом» по обоюдному согласию. После ухода из «Амкара» было три предложения из Премьер-лиги. Выбрал Тулу, но надолго задержаться не удалось.

    Куда дальше? Пока конкретики нет.

    Читал в интернете новость, что вместе с Шешуковым окажусь в «Балтике». Повторюсь, что конкретики на данный момент нет. Ищем вместе с агентом варианты продолжения карьеры. Надеюсь, это произойдет как можно скорее», – сказал Герус.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги 36-летний вратарь провел в составе «Арсенала» три матча, в которых пропустил пять мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 06:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:33

      Герус совсем дыркой стал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 февраля 2017, 12:00

      пора заканчивать

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