Герус: «Обязательно рассматриваем сильные и слабые стороны команды»

Голкипер пермского "Амкара" Роман Герус в преддверии матча четвертого тура Премьер-лиги с московским ЦСКА в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" сказал, что его клуб полностью разобрал игру соперника.

"Подготовка, в принципе, прошла по тому же графику, как и к любому другому сопернику из чемпионата: теория, подстройка схем, разбор предстоящего оппонента. Обязательно рассматриваем сильные и слабые стороны команды. Работа у нас кипит. Мы одержали две победы подряд и не собираемся останавливаться на достигнутом результате и постараемся взять три очка на "Арене Химки" в эти выходные. Получится ли у нас это – увидим уже скоро", - отметил футболист.Полностью интервью Романа Геруса