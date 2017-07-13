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    Герус: «Мои ляпы в воротах – отсутствие школы»

    Бывший голкипер «Амкара» Роман Герус, играющий теперь в пляжном футболе, вспомнил о своих ошибках в составе пермского клуба. По его словам, основная причина таких курьезных голов – отсутствие серьезной школы.

    – В «Амкаре» вы чередовали отличные матчи с какими-то невероятными ошибками. В чем причина?

    – Это отсутствие школы, как я уже говорил. Я же выбрался в Премьер-лигу оттуда, откуда вообще сложно вылезти. Недавно читал интервью с Юрием Перескоковым, и приятно было, что он меня вспомнил. Пришел, говорит, колхозник, который мало что умел, но возле стенки стоял и два часа мяч долбил. Я за счет работоспособности всего достиг, и поддерживать свой уровень нужно было постоянно. И эти курьезы – это, видимо, как раз нехватка школы. Не было у меня этого фундамента. Только чуть самоуверенность появляется, задумаешься не о том – и ошибка. Каждый год у меня, грубо говоря, один-два гола такие в карьере. Поэтому, может, и не удалось лучше провести карьеру, получить предложение из более сильных клубов.

    – Эксперты после таких голов, бывало, намекали на то, что вы ошибались специально.

    – Я знаю, знаю. Я к этой ситуации привык, я-то понимаю, в чем реальная причина. Экспертам лишь бы ляп-ляп. Иногда даже звонил некоторым людям и говорил: ты посмотри, как я живу, если намекаешь на темные дела. Спроси, как я живу, у других. Посмотри, стал бы я двадцать лет в футболе проводить, до 36 лет играть, если бы занимался такими вещами? Обидно, конечно, когда у людей такие мысли возникают, но что поделать… Мне вообще обидно, когда несправедливо обвиняют, родителям очень неприятно было такие вещи слушать.

    – Но вы помогли перезапустить карьеру Федору Смолову. Это в матче с «Амкаром» он забил первый гол после перехода в «Урал».

    – Я помню тот момент. Мне кажется, что Федор там не бил, а делал передачу, мяч с ноги свалился. Я пошел чуть раньше, а у него мяч свалился на внешнюю сторону стопы и получился гол в ближний угол. Со стороны кажется, что вот – «наварил» вратарь. А с другой стороны – ну, свалился мяч. Судьба такая.

    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2017 08:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 июля 2017, 10:12

      В пляжном футболе курьезных голов еще больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 июля 2017, 09:10

      Несовсем согласен.....

      0
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