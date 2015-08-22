Гаджиев: «Герус продолжит быть первым номером «Амкара»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру своего голкипера Романа Геруса в поединке шестого тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:3).

«Конечно, судьбу матча решил не первый гол, его было реально отыграть. Во втором тайме «Спартак» создал куда меньше моментов, и такого напряжения, как до перерыва, у наших ворот не было. Но вот эти удары Квинси Промеса, они, конечно… Герусу не надо было ловить мяч в эпизоде со вторым голом. Роман – вратарь опытный, должен был гасить удар. А третий гол… Полагаю, он думал, что мяч уходит. С Герусом я пока не общался. Можно сказать, что ошибки совершил грубые. На тренировках Роман выглядит уверенно, он остается первым номером», - заверил наставник.