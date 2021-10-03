Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 03 октября 2021
Локомотив
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
9'
К. Марадишвили
31'
Д. Керк (АГ)
89'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
90'
+4
Желтая карточка
С. Песьяков
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Гигович
Замена
В. Лисакович
️️️️
К. Марадишвили
78'
Желтая карточка
Пабло
73'
71'
Желтая карточка
Х. Байрамян
71'
Замена
Н. Поярков
️️️️
И. Калинин
68'
Желтая карточка
П. Альмквист
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Камано
68'
67'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Сухомлинов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ф. Анджорин
46'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Живоглядов
46'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Керк
ГОЛ! 1:0!
К. Марадишвили
Пас отдал
Д. Керк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Али Соу
ЦФ
3-3-1-2-1
53
Худяков
21
Тикнизян
23
Пабло
27
Живоглядов
6
Баринов
25
Куликов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
40
Камано
9
Керк
18
Анджорин
4-1-1-2-2
30
Песьяков
43
Терентьев
55
Осипенко
15
Баштуш
13
Калинин
15
Глебов
8
Гигович
8
Сухомлинов
7
Полоз
11
Альмквист
27
Комличенко
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
40
Камано
27
Живоглядов
24
Ненахов
24
Ненахов
27
Живоглядов
22
Марадишвили
99
Лисакович
99
Лисакович
22
Марадишвили
18
Анджорин
90
Смолов
90
Смолов
18
Анджорин
13
Калинин
16
Поярков
16
Поярков
13
Калинин
8
Сухомлинов
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Андрей Савин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Ростов
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 19:19
4
«Посмотрите, что творится»: Комличенко не верит, что сыграет со сборной России на ЧМ или Евро
Вчера, 18:33
10
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
Вчера, 17:10
11
Слуцкий едва не поругался с московским клубом из-за предложения о работе
Вчера, 16:08
4
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 19:19
4
«Посмотрите, что творится»: Комличенко не верит, что сыграет со сборной России на ЧМ или Евро
Вчера, 18:33
10
Комличенко прокомментировал конфликт в сборной России с участием Глушенкова
Вчера, 17:10
11
Слуцкий едва не поругался с московским клубом из-за предложения о работе
Вчера, 16:08
4
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
«Локомотив» – «Ростов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:05
Кубок России: шансы «Локомотива» и «Ростова» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:26
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
23 ноября
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+