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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 25 августа 2024
Локомотив
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
10'
А. Батраков
37'
И. Самошников
46'
Н. Тикнизян
13'
Роналдо
90+6'
Роналдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Ростов
90'
+7
Желтая карточка
Д. Глебов
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Роналдо
Пас отдал
Р. Саравия
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Батраков
89'
78'
Замена
Г. Игнатов
️️️️
А. Лангович
77'
Замена
К. Щетинин
️️️️
К. Кучаев
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Карпукас
75'
68'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Вахания
Желтая карточка
В. Раков
67'
65'
Травма
И. Вахания
Замена
В. Раков
️️️️
Д. Воробьев
60'
ГОЛ! 3:1!
Н. Тикнизян
Пас отдал
Д. Воробьев
46'
41'
Желтая карточка
К. Кучаев
ГОЛ! 2:1!
И. Самошников
Пас отдал
А. Батраков
37'
13'
ГОЛ! 1:1!
Роналдо
Пас отдал
А. Лангович
ГОЛ! 1:0!
А. Батраков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-4-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
93
Карпукас
45
Сильянов
83
Батраков
10
Воробьев
3-4-2-1
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
87
Лангович
11
Сутормин
15
Глебов
5
Саравия
40
Вахания
7
Роналдо
18
Кучаев
27
Комличенко
93
Карпукас
94
Тимофеев
94
Тимофеев
93
Карпукас
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
40
Вахания
69
Голенков
69
Голенков
40
Вахания
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
10
Офсайды
8
2
Количество передач
337
497
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Моссаковский, Жичкин)
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