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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 24 сентября 2016
Ростов
24.09.2016, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
41'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Полоз
88'
Вторая желтая
А. Ерохин
83'
65'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Ндинга
55'
Замена
Э. Хенти
️️️️
А. Касаев
53'
Желтая карточка
В. Денисов
46'
Замена
Т. Михалик
️️️️
В. Чорлука
Желтая карточка
А. Ерохин
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Ерохин
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
27
Денисов
88
Ндинга
19
Самедов
59
Миранчук
11
Касаев
97
Портнягин
7
Полоз
43
Терентьев
43
Терентьев
7
Полоз
14
Чорлука
17
Михалик
17
Михалик
14
Чорлука
88
Ндинга
18
Коломейцев
18
Коломейцев
88
Ндинга
11
Касаев
19
Хенти
19
Хенти
11
Касаев
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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