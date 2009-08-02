Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 02 августа 2009
Локомотив
02.08.2009, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
42'
Д. Билялетдинов
87'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
Замена
️️️️
К. Павлов
Желтая карточка
М. Осинов
ГОЛ! 2:0!
Д. Сычев
Пас отдал
П. Одемвингие
Замена
Фининьо
️️️️
А. Гатагов
Замена
А. Салугин
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
К. Павлов
Замена
Б. Петрович
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Н. Сливич
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Е. Луценко
️️️️
Е. Чо Хонг
Желтая карточка
Т. Дуймович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Ростов
1
Роман Герус
ВР
24
Александр Кульчий
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
0
Ен Чо Хонг
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-2
1
Гилерме
11
Павлов
2
Родолфо
30
Асатиани
55
Янбаев
9
Гатагов
88
Глушаков
14
Билялетдинов
19
Дуймович
0
Сычев
27
Одемвингие
4-3-3
1
Герус
0
Сливич
6
Ленгиел
15
Живанович
24
Кульчий
8
Гацкан
81
Осинов
4
Астафьев
0
Хонг
90
Ахметович
10
Лебеденко
9
Гатагов
13
Фининьо
13
Фининьо
9
Гатагов
10
Лебеденко
11
Петрович
11
Петрович
10
Лебеденко
0
Хонг
48
Луценко
48
Луценко
0
Хонг
Луценко
77
Салугин
77
Салугин
Луценко
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Локомотив - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н.Голубев (Санкт-Петербург)
М.Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:15 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Ростов
Гурцкая предложил идеального тренера для «Локомотива»
00:34
Раскрыты подробности, почему «Локо» не увольняет Галактионова
Вчера, 23:37
2
Семин назвал трех тренеров, которые помогут «Локомотиву» выйти из кризиса
Вчера, 22:57
1
Агент Батракова рассказал, как Ротенберг чуть не сорвал трансфер игрока в «Галатасарай»
Вчера, 22:11
3
Генич шокирован тем, что происходит в «Локомотиве»: «Это просто пипец»
Вчера, 21:50
3
Гурцкая предложил идеального тренера для «Локомотива»
00:34
Раскрыты подробности, почему «Локо» не увольняет Галактионова
Вчера, 23:37
2
Семин назвал трех тренеров, которые помогут «Локомотиву» выйти из кризиса
Вчера, 22:57
1
Агент Батракова рассказал, как Ротенберг чуть не сорвал трансфер игрока в «Галатасарай»
Вчера, 22:11
3
Генич шокирован тем, что происходит в «Локомотиве»: «Это просто пипец»
Вчера, 21:50
3
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+