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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 08 апреля 2018
Локомотив
08.04.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
47'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
90'
+4
Желтая карточка
Д. Скопинцев
90'
+4
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Эдер
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Ингасон
84'
Желтая карточка
А. Ионов
84'
Замена
А. Зуев
️️️️
Т. Калачев
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
83'
Замена
Эдер
️️️️
Ари
72'
71'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
М. Вилюш
65'
Желтая карточка
Т. Калачев
58'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
В. Игнатьев
47'
Желтая карточка
М. Рыбус
40'
Желтая карточка
Д. Фарфан
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
4
Кверквелия
20
Игнатьев
23
Тарасов
18
Коломейцев
99
Фернандеш
21
Миранчук
39
Ари
8
Фарфан
3-3-2-1-1
31
Абаев
15
Ингасон
6
Сигурдссон
16
Вилюш
18
Паршивлюк
8
Гацкан
34
Макеев
2
Калачев
41
Сапета
11
Ионов
17
Дядюн
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
39
Ари
24
Эдер
24
Эдер
39
Ари
2
Калачев
17
Зуев
17
Зуев
2
Калачев
16
Вилюш
7
Скопинцев
7
Скопинцев
16
Вилюш
17
Дядюн
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Дядюн
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
30
Сергей Песьяков
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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