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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 14 августа 2014
Локомотив
14.08.2014, четверг, 18:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
5'
А. Касаев
21'
А. Самедов
72'
Д. Полоз (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
Горо
Желтая карточка
Р. Павлюченко
88'
77'
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
М. Фернандеш
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Полоз
Красная карточка
В. Чорлука
70'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
66'
46'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
Д. Тарасов
45'
+3
45'
+2
Красная карточка
Т. Калачев
34'
Замена
Горо
️️️️
Р. Абазов
ГОЛ! 2:0!
А. Самедов
Пас отдал
В. Денисов
21'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Р. Янбаев
18'
Травма
Р. Янбаев
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
Пас отдал
В. Денисов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
55
Янбаев
23
Тарасов
28
Тигорев
11
Касаев
99
Фернандеш
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
57
Абазов
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
15
Фатуллаев
7
Полоз
11
Бухаров
99
Фернандеш
39
Пейчинович
39
Пейчинович
99
Фернандеш
55
Янбаев
49
Шишкин
49
Шишкин
55
Янбаев
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
57
Абазов
2
Горо
2
Горо
57
Абазов
15
Фатуллаев
17
Ребко
17
Ребко
15
Фатуллаев
11
Бухаров
7
Думбия
7
Думбия
11
Бухаров
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Локомотив - Ростов
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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