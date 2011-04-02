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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 02 апреля 2011
Локомотив
02.04.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
73'
В. Игнатьев
83'
М. Григорьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 1:1!
М. Григорьев
Пас отдал
Р. Адамов
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Сычев
Замена
М. Григорьев
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
Р. Шишкин
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Т. Бурлак
️️️️
М. Баша
Желтая карточка
Р. Янбаев
Травма
М. Баша
13'
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЛП
19
Драган Блатняк
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
8
Александр Гацкан
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Ростов
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
25
Баша
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
6
Торбинский
10
Лоськов
88
Глушаков
11
Майкон
0
Сычев
4-5-1
22
Радич
14
Хагуш
4
Окоронкво
19
Салата
5
Хохлов
8
Гацкан
19
Блатняк
16
Янков
2
Калачев
17
Ребко
21
Адамов
25
Баша
90
Бурлак
90
Бурлак
25
Баша
0
Сычев
9
Ибричич
9
Ибричич
0
Сычев
10
Лоськов
24
Фалл
24
Фалл
10
Лоськов
2
Калачев
10
Григорьев
10
Григорьев
2
Калачев
17
Ребко
19
Иванов
19
Иванов
17
Ребко
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Лейсал
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И.Писанко (Новосибирск)
С.Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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