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Руслан Нахушев
Руслан Нахушев
Завершил карьеру
5 сентября 1984 (42), Нальчик
#55 | Защитник
184 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник ЦСКА и «Краснодара» рассказал о походах в казино
2024.12.25 18:30
1
Нахушев: «Гарик Денисов скупил половину Питера»
2024.12.25 16:39
8
Экс-защитник «Краснодара» рассказал о самой бесполезной дорогой покупке за 1,2 миллиона рублей
2024.12.25 15:15
4
Экс-защитник «Краснодара» вспомнил, как игроки развели Галицкого на тройные премиальные
2024.12.25 10:36
3
Нахушев объяснил поражение «Краснодара» от «Ахмата»
2024.05.04 22:13
«Мировой дядька»: Нахушев поделился впечатлениями от общения с Галицким
2024.04.27 15:19
1
«Мордовия» потеряла четырех игроков перед матчем с «Зенитом»
2016.05.11 16:49
3
Нахушев: «Надеемся и ждем, когда в «Мордовии» выплатят долги за четыре месяца»
2016.04.23 20:47
1
Нахушев: «Никаких заговоров против Гордеева в «Мордовии» не было и не будет»
2016.01.24 19:01
Нахушев: «Мы, футболисты, люди не бедные и готовы потерпеть, хотя и зависимы от зарплат»
2016.01.24 17:31
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