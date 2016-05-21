Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руслан Нахушев - статистика

Завершил карьеру
5 сентября 1984 (42), Нальчик
#55 | Защитник
184 см | 80 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
16
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
3 : 0
21.05.2016
Мордовия
1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
3 : 0
15.05.2016
Мордовия
1' - 90'
64'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
07.05.2016
Мордовия
1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Мордовия
2 : 1
01.05.2016
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
2 : 2
23.04.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Мордовия
1 : 1
15.04.2016
Амкар-Пермь
1' - 90'
71'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
7 : 1
09.04.2016
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Мордовия
1 : 2
04.04.2016
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 1
20.03.2016
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Мордовия
0 : 1
13.03.2016
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
1 : 1
06.03.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Мордовия
0 : 0
03.12.2015
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
3 : 1
27.11.2015
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Мордовия
1 : 1
22.11.2015
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
0 : 0
31.10.2015
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Мордовия
1 : 1
24.10.2015
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 2
19.10.2015
Мордовия
1' - 90'
16'
54'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Мордовия
0 : 1
03.10.2015
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
28.09.2015
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Мордовия
4 : 6
20.09.2015
ЦСКА
1' - 90'
67'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Мордовия
2 : 1
30.08.2015
Рубин
1' - 90'
42'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
0 : 0
23.08.2015
Мордовия
1' - 90'
62'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Мордовия
0 : 1
17.08.2015
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
0 : 0
07.08.2015
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Мордовия
1 : 1
02.08.2015
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
2 : 2
25.07.2015
Мордовия
1' - 120'
27'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Мордовия
0 : 1
19.07.2015
Локомотив
1' - 120'
90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+