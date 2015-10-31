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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Мордовия
Зенит - Мордовия: обзор матча 31 октября 2015
Зенит
31.10.2015, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Мордовия
Желтая карточка
Данни
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Н. Ревишвили
90'
+1
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Власов
Замена
П. Долгов
️️️️
О. Шатов
87'
73'
Желтая карточка
Э. Махмудов
71'
Желтая карточка
М. Тишкин
69'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Анюков
66'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Юсупов
59'
58'
Замена
Я. Джало
️️️️
Д. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Хави Гарсия
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Олег Власов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
16
Янник Джало
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
4-3-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
24
Гарай
22
Анюков
27
Витсель
10
Данни
4
Юсупов
27
Шатов
6
Хави Гарсия
22
Дзюба
4-2-3-1
77
Ревишвили
8
Дудиев
97
Фибел
44
Рыков
44
Тишкин
16
Стеванович
6
Ле Таллек
84
Власов
8
Махмудов
23
Мухаметшин
48
Луценко
22
Анюков
8
Смольников
8
Смольников
22
Анюков
4
Юсупов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
4
Юсупов
27
Шатов
91
Долгов
91
Долгов
27
Шатов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
16
Стеванович
16
Джало
16
Джало
16
Стеванович
84
Власов
8
Бобер
8
Бобер
84
Власов
Остались в запасе
Зенит
Мордовия
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Зенит - Мордовия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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