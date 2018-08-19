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    Нукри Ревишвили

    #77 | Вратарь
    Имя Нукри
    Отчество Патович
    Фамилия Ревишвили
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник Торпедо (Кутаиси), Грузия
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 марта 1987 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 74
    Стоимость:
    € 500
    тыс
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