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    • Агент Кварацхелии назвал российского тренера, который раскрыл Хвичу

    Агент Кварацхелии назвал российского тренера, который раскрыл Хвичу

    Бывший вратарь сборной Грузии и нескольких российских клубов Нукри Ревишвили – агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии – отметил заслуги Юрия Семина в работе с хавбеком.

    – Как вы впервые увидели Хвичу в деле?

    – Шесть-семь лет назад, когда я доигрывал в тбилисском «Динамо». Хвиче тогда было 15 лет, его только подключали в основу. И, не поверите, выпускали справа в защите.

    – Ничего себе!

    – И опорного он тоже играл. Но был таким талантливым, что и в воротах не потерялся бы (смеется).

    – Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?

    – Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу – большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

    – Но у него Хвича играл – а не у Шаронова, например.

    – Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма – в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки. Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный добрый пацан.

    • Кварацхелия выступал в «Локомотиве», который возглавлял Семин, в начале 2019 года, а затем играл за «Рубин» до марта 2022-го.
    • С 1 июля 2022-го грузинский вингер является футболистом «Наполи».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Источник: Sport24

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    14.11.2023 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      ZeBolotny 15 ноября, 23:40

      Сёмин открыл Хвичу, а Руди Гарсия его закрывает...

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