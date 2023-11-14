Агент Кварацхелии назвал российского тренера, который раскрыл Хвичу

Сёмин открыл Хвичу, а Руди Гарсия его закрывает...
Бывший вратарь сборной Грузии и нескольких российских клубов Нукри Ревишвили – агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии – отметил заслуги Юрия Семина в работе с хавбеком.
– Как вы впервые увидели Хвичу в деле?
– Шесть-семь лет назад, когда я доигрывал в тбилисском «Динамо». Хвиче тогда было 15 лет, его только подключали в основу. И, не поверите, выпускали справа в защите.
– Ничего себе!
– И опорного он тоже играл. Но был таким талантливым, что и в воротах не потерялся бы (смеется).
– Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?
– Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу – большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.
– Но у него Хвича играл – а не у Шаронова, например.
– Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма – в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки. Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный добрый пацан.
- Кварацхелия выступал в «Локомотиве», который возглавлял Семин, в начале 2019 года, а затем играл за «Рубин» до марта 2022-го.
- С 1 июля 2022-го грузинский вингер является футболистом «Наполи».
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