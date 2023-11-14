Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Кварацхелии назвал российского тренера, который раскрыл Хвичу

Агент Кварацхелии назвал российского тренера, который раскрыл Хвичу

14 ноября 2023, 12:32
1

Бывший вратарь сборной Грузии и нескольких российских клубов Нукри Ревишвили – агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии – отметил заслуги Юрия Семина в работе с хавбеком.

– Как вы впервые увидели Хвичу в деле?

– Шесть-семь лет назад, когда я доигрывал в тбилисском «Динамо». Хвиче тогда было 15 лет, его только подключали в основу. И, не поверите, выпускали справа в защите.

– Ничего себе!

– И опорного он тоже играл. Но был таким талантливым, что и в воротах не потерялся бы (смеется).

– Когда поняли: из Хвичи получится топ-футболист?

– Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу – большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял.

– Но у него Хвича играл – а не у Шаронова, например.

– Рано или поздно Рома бы его начал ставить. Сто процентов. Просто его быстро уволили. Хвича заиграл бы при любом тренере. Он был образцом поведения и профессионализма – в Казани жил на базе, не гулял, не ходил на вечеринки. Мы и сейчас полностью доверяем Хвиче. Он сам по себе скромный добрый пацан.

  • Кварацхелия выступал в «Локомотиве», который возглавлял Семин, в начале 2019 года, а затем играл за «Рубин» до марта 2022-го.
  • С 1 июля 2022-го грузинский вингер является футболистом «Наполи».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Рубин Наполи Ревишвили Нукри Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZeBolotny
1700080816
Сёмин открыл Хвичу, а Руди Гарсия его закрывает...
Ответить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
3
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
4
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+