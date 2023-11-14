Экс-вратарь «Рубина» вспомнил, что сказал Бердыев игрокам после победы над «Барселоной»

Бывший вратарь «Рубина» Нукри Ревишвили, являющийся агентом полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, вспомнил о победе «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов в 2009 году.

«Мы были уверены, что проиграем. Единственный, кто верил в возможную победу на «Камп Ноу» – Бердыев. Он разобрал соперника до мельчайших подробностей. Когда ребята выходили на поле, они уже знали, как играть против Месси, Алвеса, Ибрагимовича. Ну и удача тоже была на нашей стороне. Футбольный бог включил немного фарта, увидев, как мы готовимся. В раздевалке после матча никто не понимал, что мы сотворили. И тут зашел счастливый Бердыев: «Ребята, вы что сидите? Вы только что «Барселону» обыграли!» Помню, после той игры Домингес стрельнул майку у Месси. А я – у Яя Туре», – сказал Ревишвили.

«Рубин» победил «Барселону» в гостях со счетом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов 20 октября 2009 года.

Ревишвили в той игре был запасным голкипером казанцев.

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