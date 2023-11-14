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    • Агент Хвичи заявил, что в Грузии больше талантливых футболистов, чем в России

    Агент Хвичи заявил, что в Грузии больше талантливых футболистов, чем в России

    Нукри Ревишвили – агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии – сравнил уровень таланта и подготовки молодых футболистов в Грузии и России.

    «Грузия – футбольная страна. Так повелось еще с советских времен. Мы любим работать с мячом, он у нас в крови. В России молодежи уделяется серьезное внимание, но такие таланты, как в Грузии, у вас редко встречаются. В Грузии на одну академию – два-три очень талантливых парня. В России с этим сложнее, хотя у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» достаточно хорошие школы.

    Почему ребята из этих школ не уезжают в Европу в отличие от грузинских? В РПЛ крутятся большие деньги. Молодому российскому игроку должно поступить какое-то сумасшедшее предложение, чтобы он уехал. В нашем чемпионате таких денег нет. Плюс грузины талантливее, повторю. У российских больше дисциплины, игры на команду. А у нас с самого детства молодых заставляют обыгрывать, брать на себя», – сказал 36-летний Ревишвили.

    Источник: Sport24

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    14.11.2023 09:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 ноября, 12:49

      Так у вас все больше, толще и длинее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Juic 14 ноября, 11:00

      А какие таланты из Грузии чего-то добились в Европе? Каладзе, через 20 лет - Кварацхелия? Ну Арвеладзе ещё вспоминается. И то - по Кварацхелии ещё вопрос, будет ли стабильность в его достижениях?

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 10:08

      Всё это голословно.
      "Ранние" большие деньги убивают мотивацию к росту , но это наше ноу-хау, денег много их надо "освоить" и никто о развитии не задумывается.

      0
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      Рейтинг: +69314

      portero 14 ноября, 10:07

      Самопиар хороший, это у вас в крови!!!
      Зачем нашим Таити, "Таити"? Пахать и потеть? их и здесь хорошо кормят!!!!

      1
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