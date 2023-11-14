Агент Хвичи заявил, что в Грузии больше талантливых футболистов, чем в России

Нукри Ревишвили – агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии – сравнил уровень таланта и подготовки молодых футболистов в Грузии и России.

«Грузия – футбольная страна. Так повелось еще с советских времен. Мы любим работать с мячом, он у нас в крови. В России молодежи уделяется серьезное внимание, но такие таланты, как в Грузии, у вас редко встречаются. В Грузии на одну академию – два-три очень талантливых парня. В России с этим сложнее, хотя у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» достаточно хорошие школы.

Почему ребята из этих школ не уезжают в Европу в отличие от грузинских? В РПЛ крутятся большие деньги. Молодому российскому игроку должно поступить какое-то сумасшедшее предложение, чтобы он уехал. В нашем чемпионате таких денег нет. Плюс грузины талантливее, повторю. У российских больше дисциплины, игры на команду. А у нас с самого детства молодых заставляют обыгрывать, брать на себя», – сказал 36-летний Ревишвили.