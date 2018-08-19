Шаронов: «Рубин» выражает слова поддержки Ревишвили. Потерять ребенка – это самое страшное»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов выразил соболезнования бывшему голкиперу казанской команды Нукри Ревишвили. У грузинского футболиста от удара током погибла девятилетняя дочь.

«Узнал о горе, которое произошло у Нукри. Конечно, в шоке. Сейчас даже сложно что-то говорить об игре. Все меркнет по сравнению с тем, что произошло.

Потерять ребенка – это, наверное, самое страшное, что может произойти в жизни. Вся наша команда выражает слова поддержки Нукри и его семье», – сказал Шаронов.