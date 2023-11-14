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    • Экс-вратарь «Рубина» – о Бердыеве: «Сотворил в раздевалке то, чего от него никто не ожидал»

    Экс-вратарь «Рубина» – о Бердыеве: «Сотворил в раздевалке то, чего от него никто не ожидал»

    Бывший вратарь «Рубина» Нукри Ревишвили рассказал о качествах Курбана Бердыева, под руководством которого казанский клуб дважды выигрывал чемпионат России.

    «В жизни очень спокойный – мог общаться на любые темы, шутить. А когда выходил на тренировку, его было не узнать. Становился другим человеком – жестким, требовательным. Зато, когда мы в первый раз стали чемпионами, он сотворил в раздевалке то, чего никто от него не ожидал – начал танцевать с нами лезгинку! Мы вообще были в шоке.

    Это, к слову, о командной атмосфере. В чемпионский сезон у нас вообще появились регулярные командные встречи посреди недели. Брали жен, подруг, сидели в ресторане – ужинали и общались. Та команда была действительно чемпионской», – сказал Ревишвили.

    • Ревишвили выступал за «Рубин» с 2006 по 2009 годы.
    • В 2008 и 2009 годах казанский клуб занимал первое место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 10:03
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