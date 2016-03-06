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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Мордовия
Уфа - Мордовия: обзор матча 06 марта 2016
Уфа
06.03.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
90+2'
А. Никитин
65'
М. Ломич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Мордовия
ГОЛ! 1:1!
А. Никитин
90'
+2
89'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Р. Мухаметшин
87'
Желтая карточка
М. Ломич
86'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Дудиев
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Зинченко
78'
76'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
69'
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Самодин
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ломич
Желтая карточка
А. Зинченко
58'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Марсиньо
55'
Желтая карточка
Марсиньо
50'
Замена
Д. Тумасян
️️️️
А. Кацалапов
45'
Травма
А. Кацалапов
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
11
Диего Карлос
ЛАЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
10
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-4-1-2
88
Шелия
4
Никитин
29
Пауревич
34
Кацалапов
11
Карлос
47
Зинченко
60
Зубарев
89
Стоцкий
57
Кротов
10
Марсиньо
99
Ханджич
3-3-3-1
77
Ревишвили
8
Дудиев
55
Нахушев
44
Рыков
44
Тишкин
16
Стеванович
32
Ломич
84
Власов
8
Махмудов
23
Мухаметшин
22
Самодин
10
Марсиньо
8
Сысуев
8
Сысуев
10
Марсиньо
34
Кацалапов
34
Тумасян
34
Тумасян
34
Кацалапов
47
Зинченко
87
Безденежных
87
Безденежных
47
Зинченко
23
Мухаметшин
29
Игнатович
29
Игнатович
23
Мухаметшин
8
Дудиев
88
Иванов
88
Иванов
8
Дудиев
22
Самодин
48
Луценко
48
Луценко
22
Самодин
Остались в запасе
Уфа
Мордовия
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Уфа - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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